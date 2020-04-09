Емкость 10 000 мАч

Два порта USB-A

USB-С

Собрали для вас свежую подборку с самыми интересными предложениями. Прямо сейчас со скидками можно урвать смартфоны Huawei и Xiaomi, беспроводные наушники и внешний аккумулятор.Прошлогодний флагман до сих пор сохраняет свою актуальность, а его камера считается одной из самых лучших. Устройство оснащается 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2340 x 1080, ОЗУ 6 ГБ, хранилищем на 256 ГБ, тройным модулем камеры и аккумулятором на 3 650 мАч.Внутриканальные спортивные наушники с поддержкой Bluetooth 4.2. Диапазон частот 20-20000 Гц, а их импеданс 14 Ом. Аккумулятора на 170 мАч, по словам производителя хватает на 9 часов воспроизведения.Этот бюджетник работает под управлением процессора Snapdragon 439 от Qualcomm. Смартфон оборудован 5,45-дюймовым экраном с тонкими рамками, батареей на 4 000 мАч и основной камерой на 12 МП с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Для применения скидки не забудьте промокод: 400MIFAN.Внутриканальные TWS-наушники с поддержкой Bluetooth 4.2. Имеется поддержка сенсорного управления и голосовых ассистентов. По словам производителя, время автономной работы составляет 3,5 часа, а с чехлом этот показатель увеличивается до 10.