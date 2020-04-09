Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила об отказе от наценки на некоторые категории товаров. Она также сохранит цены на уровне января-февраля 2020 года и не станет повышать их до конца июня, несмотря на рост курса доллара и возможный дефицит электроники.
Категории товаров без наценки в «М.Видео» и «Эльдорадо»:
1. Холодильники
2. Встраиваемая техника
3. Телевизоры
4. Электрические чайники
5. СВЧ-печи
6. Стиральные машины
7. Плиты (газовые/электрические)
8. Утюги
9. Пылесосы
10. Смартфоны
Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» в условиях риска распространения коронавируса в большинстве российских регионов работают только как точки выдачи интернет-заказов или салоны связи. Оформить заказы можно на сайтах mvideo.ru и eldorado.ru, а также в мобильных приложениях торговых сетей. Действует как самовывоз, так и бесконтактная курьерская доставка.
«М.Видео» и «Эльдорадо» также продлили срок действия бонусных баллов, которые истекают с марта по апрель. Они будут действовать до конца мая 2020 года. Срок обмена или возврата товаров надлежащего качества был увеличен с 14 до до 60 дней.
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