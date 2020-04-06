Рубль рухнул. Тем не менее, не все устройства подорожали, а некоторые даже подешевели. Магазины активно устраивают распродажи и раздают промокоды. Собрали для вас лучшие предложения.
Samsung Galaxy S20
Цена: 66 490 руб. вместо 69 990 руб.
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Самый компактный смартфон компании среди новинок этого года. Диагональ его экрана — 6,2 дюйма. Дисплей — сильнейшая сторона устройства. Технология — AMOLED, разрешение — QHD+, частота обновлений — 120 Гц. Минус дисплея — на нем нельзя выставить все значения на максимум. Либо разрешение QHD+ с частотой обновлений 60 Гц, либо 120 Гц с разрешением Full HD+.
По остальным параметрам это топовый смартфон. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, процессор Exynos 990, динамики стерео с Dolby Atmos. Камера тройная, ее фишка — запись видео в разрешении 8К.
Huawei Nova 5T
Цена: 20 990 руб. вместо 27 990 руб.
Промокод: HOME12Один из лучших смартфонов среднего класса продается со скидкой. За 20 тысяч рублей вы получите: топовый процессор Kirin 980, четыре основные камеры, IPS-экран, наружный сканер отпечатка пальца.
Фишка устройства — камера. Ее сильнейшая сторона - съемка при недостаточной освещенности. Фотографии получаются качественными даже с ультраширокоугольного модуля, у которых часто с этим проблемы.
Samsung Galaxy Buds+
Цена: 9404 руб. вместо 10 999 руб.
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Второе поколение этой линейки беспроводных наушников. Первое поражало автономностью, второе унаследовало сильную сторону — наушники работают до 11 часов без зарядного кейса, а с ним — до 22 часов.
Из минусов — отсутствует шумоподавление. Зато добавлен режим разговора, при котором вы хорошо слышите окружающую среду. Можно лишний раз не снимать затычки.
JBL T110BT
Цена: 1120 руб. вместо 2 286 руб.Бюджетные беспроводные наушники. Шейный обод — компромиссное решение. Так наушники сильнее бросаются в глаза, зато они точно не выпадут и не потеряются в отличие от полностью беспроводных.
Качество звука в JBL T110BT бюджетное, но выше среднего. Здесь поддерживается технология JBL Pure Bass для более качественного воспроизведения на низких частотах, а у большинства беспроводных наушников проблемы именно с ними. Время работы — 6 часов, порт — microUSB.
Беспроводная акустическая система JBL Flip 5
Цена: 5 990 руб. вместо 9 661 руб.
Колонка интересна двумя моментами — автономностью и защищенным корпусом. Емкость аккумулятора — 4800 мАч, это до 12 часов автономной работы. Порт — USB Type-C, время зарядки — 2,5 часа.
Корпус защищен от воды по стандарту IPX7, поэтому колонку спокойно можно брать в бассейн. Габариты — 181 х 69 х 74 мм, вес 540 г.
Робот пылесос ILIFE V50 Pro
Цена: 8 073 руб. вместо 12 050 руб.
Эта штука упростит уборку дома. Ее фишка — работа по расписанию. Установите время, когда пора убираться, и робот активируется именно тогда.
Режима уборки четыре: комплексная, точечная, автоматическая, выборочная. Время автономной работы — 120 минут. Обычная мощность всасывания — 550 Па, максимальная — 1000 Па. Сборник мусора состоит из двух фильтров.
Соковыжималка Scarlett SC-JE50S51
Цена: 2599 руб. вместо 3645 руб.
Устройство бюджетное, но оно добротно выполнит свои основные задачи. В комплекте идет стакан, подается сок прямо в него. Также в коробке идет щеточка для чистки.
Материалы корпуса — нержавеющая сталь и стекло. Объем резервуара — 0,40 литра, размер горловины — 55 мм. Мощность — 700 Вт.
Массажная подушка CAR & HOME CHM-8028
Цена: 1550 руб. вместо 1950 руб.
Название указывает, что прибор подойдет для пользования и в машине, и дома. Область применения: шея, спина, ноги.
Вовнутрь встроены массажные ролики. Кроме того, устройство порадует подогревом и автоотключением. Из минусов — подушка работает только по проводу.
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