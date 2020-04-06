



Рубль рухнул. Тем не менее, не все устройства подорожали, а некоторые даже подешевели. Магазины активно устраивают распродажи и раздают промокоды. Собрали для вас лучшие предложения.

Цена: 66 490 руб. вместо 69 990 руб.

Промокод: ONLINE5

Самый компактный смартфон компании среди новинок этого года. Диагональ его экрана — 6,2 дюйма. Дисплей — сильнейшая сторона устройства. Технология — AMOLED, разрешение — QHD+, частота обновлений — 120 Гц. Минус дисплея — на нем нельзя выставить все значения на максимум. Либо разрешение QHD+ с частотой обновлений 60 Гц, либо 120 Гц с разрешением Full HD+.

По остальным параметрам это топовый смартфон. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, процессор Exynos 990, динамики стерео с Dolby Atmos. Камера тройная, ее фишка — запись видео в разрешении 8К.

Цена: 20 990 руб. вместо 27 990 руб.

Промокод: HOME12

Один из лучших смартфонов среднего класса продается со скидкой. За 20 тысяч рублей вы получите: топовый процессор Kirin 980, четыре основные камеры, IPS-экран, наружный сканер отпечатка пальца.Фишка устройства — камера. Ее сильнейшая сторона - съемка при недостаточной освещенности. Фотографии получаются качественными даже с ультраширокоугольного модуля, у которых часто с этим проблемы.

Цена: 9404 руб. вместо 10 999 руб.

Промокод: ONLINE5

Второе поколение этой линейки беспроводных наушников. Первое поражало автономностью, второе унаследовало сильную сторону — наушники работают до 11 часов без зарядного кейса, а с ним — до 22 часов.

Из минусов — отсутствует шумоподавление. Зато добавлен режим разговора, при котором вы хорошо слышите окружающую среду. Можно лишний раз не снимать затычки.

Цена: 1120 руб. вместо 2 286 руб.

Бюджетные беспроводные наушники. Шейный обод — компромиссное решение. Так наушники сильнее бросаются в глаза, зато они точно не выпадут и не потеряются в отличие от полностью беспроводных.

Качество звука в JBL T110BT бюджетное, но выше среднего. Здесь поддерживается технология JBL Pure Bass для более качественного воспроизведения на низких частотах, а у большинства беспроводных наушников проблемы именно с ними. Время работы — 6 часов, порт — microUSB.

Цена: 5 990 руб. вместо 9 661 руб.

Колонка интересна двумя моментами — автономностью и защищенным корпусом. Емкость аккумулятора — 4800 мАч, это до 12 часов автономной работы. Порт — USB Type-C, время зарядки — 2,5 часа.

Корпус защищен от воды по стандарту IPX7, поэтому колонку спокойно можно брать в бассейн. Габариты — 181 х 69 х 74 мм, вес 540 г.

Цена: 8 073 руб. вместо 12 050 руб.

Эта штука упростит уборку дома. Ее фишка — работа по расписанию. Установите время, когда пора убираться, и робот активируется именно тогда.

Режима уборки четыре: комплексная, точечная, автоматическая, выборочная. Время автономной работы — 120 минут. Обычная мощность всасывания — 550 Па, максимальная — 1000 Па. Сборник мусора состоит из двух фильтров.

Цена: 2599 руб. вместо 3645 руб.

Устройство бюджетное, но оно добротно выполнит свои основные задачи. В комплекте идет стакан, подается сок прямо в него. Также в коробке идет щеточка для чистки.

Материалы корпуса — нержавеющая сталь и стекло. Объем резервуара — 0,40 литра, размер горловины — 55 мм. Мощность — 700 Вт.

Цена: 1550 руб. вместо 1950 руб.

Название указывает, что прибор подойдет для пользования и в машине, и дома. Область применения: шея, спина, ноги.

Вовнутрь встроены массажные ролики. Кроме того, устройство порадует подогревом и автоотключением. Из минусов — подушка работает только по проводу.





