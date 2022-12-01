Oppo

Складной Oppo Find N2 Flip с гибким экраном засветился на видео

Артем
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Складной Oppo Find N2 Flip с гибким экраном засветился на видео

Раскладушка получит вертикальную ориентацию и внешний дисплей. В утечке на смартфон надели комплектный защитный чехол.

Информацией поделился профильный ресурс GSM Arena. Предположительно Oppo Find N2 Flip получит 6,8-дюймовый дисплей с вырезом под 32 МП сэлфи-камеру. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания рядом с качелькой громкости на правой грани смартфона.

Если верить слухам, внешний экран модели Find N2 Flip имеет размер 3,26 дюйма и будет иметь множество настроек и функций назначения. Рядом расположен основной блок камер из двух модулей. Главным, предположительно, станет сенсор Sony IMX766 на 50 МП и Компанию ему составляет 8 МП датчик для широкоформатной съёмки Sony IMX355.


Также ожидается, что новинку снабдят чипом MediaTek Dimensity 9000+ и аккумулятором ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

По данным китайских инсайдеров, Find N2 Flip поступит в продажу не только в Китае, но и на других рынках. Анонс Oppo Find N2 Flip может состояться в середине текущего месяца.
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Источник:
GSM Arena
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