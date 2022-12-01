Показан супергаджет, который заменит нам смартфоны
Александр Кузнецов —
Американский стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, анонсировал свою разработку. Утверждается, что новый инновационный гаджет в перспективе способен прийти на замену смартфонам.
Презентацию изобретения провёл на конференции Voices 2022 глава Humane Имран Чаудри, когда-то работавший дизайнером в Apple. На этом мероприятии обсуждалась грядущая эра пост-смартфонов и технологии, которые должны привести человечество к ней.
Судя по анонсу и опубликованным ранее патентам, инженеры Humane разрабатывают довольно сложный гаджет, который сочетает в себе панорамную камеру, проектор, датчик глубины (вероятно, LiDAR), 3D-сканер и ещё несколько сенсоров. Предполагается, что человек может носить его на себе (например, закрепив на одежду). Изображение, с которым можно взаимодействовать, может проецироваться на различные поверхности — к примеру, на ладонь.
В качестве операционной системы предлагается использовать Android с интегрированной системой на основе искусственного интеллекта, а аккумулятор, необходимый для питания гаджета, также может быть спрятан в одежде. По замыслу Humane, такой гаджет может войти в повседневный обиход, став фактически продолжение человеческого тела. Не потребуется брать в руки смартфон, чтобы позвонить или написать кому-нибудь или прочитать сообщение, необходимая информация будет отображаться прямо на ладони. Звучит странно и дико, но в этот проект верят крупные корпорации, например, компания Qualcomm, которая в прошлом году вложила в развитие Humane сто миллионов долларов США.
Полноценная презентация этого проекта запланирована на весну 2023 года, а пока у Humane есть лишь картинки из патента и фото-тизер, позволяющие составить примерное впечатление о том, как это будет выглядеть и работать.
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