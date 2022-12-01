MIUI 14

Какие модели Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14 в ближайшее время. Полный список

Александр



Китайские инсайдеры опубликовали перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые в скором времени обновятся до MIUI 14 на базе Android 13. Презентация обновлённой оболочки должна была состояться 1 декабря, но мероприятие отложено в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя.

Оболочка MIUI 14 изначально будет установлена на смартфоны новой флагманской серии Xiaomi 13, а затем будет подготовлен апдейт почти для четырёх десятков моделей:

  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12X
  • Xiaomi 11 Ultra
  • Xiaomi 11 Pro
  • Xiaomi 11
  • Xiaomi 11 Lite 5G
  • Xiaomi 11i
  • Xiaomi 11i Hypercharge
  • Xiaomi 11X
  • Xiaomi 11X Pro
  • Xiaomi Mix 4
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi Civi
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50G
  • Redmi K50
  • Redmi K50i
  • Redmi K40 Pro+
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40S
  • Redmi K40 Gaming
  • Redmi K40
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11 Pro+
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 10 Pro
  • Poco F4 GT
  • Poco F4
  • Poco F3 GT
  • Poco F3
  • Poco X4 GT
  • Poco X3 GT

Инсайдеры также немного показали MIUI 14 вживую на примере Xiaomi 13 Pro и раскрыли чейнджлог этого обновления. На смартфонах появятся новые виджеты, интерактивные иконки и другие элементы — к примеру, на экран можно добавить некое подобие тамагочи (растение, за которым нужно периодически ухаживать). Голосовой помощник Xiao AI, работающий в Китае и нескольких других странах, можно использовать для сканирования документов, перевода текстов с иностранных языков и фильтрации спама в звонках.


В MIUI 14 появились расширенные возможности настроек и контроля за детскими аккаунтами, в том числе ограничение времени пользования смартфоном и запуск приложений и игр только из числа разрешённых. Также добавлены сервисы, ориентированные на семью и позволяющие использовать общий контент на устройствах с разными аккаунтами и делиться друг с другом информацией.

Кроме того, известно, что MIUI 14 занимает в памяти примерно на четверть меньше места в сравнении с MIUI 13 и почти все встроенные приложения можно удалить (за исключением восьми критически важных).

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