Какие модели Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14 в ближайшее время. Полный список

Китайские инсайдеры опубликовали перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые в скором времени обновятся до MIUI 14 на базе Android 13. Презентация обновлённой оболочки должна была состояться 1 декабря, но мероприятие отложено в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя.
Оболочка MIUI 14 изначально будет установлена на смартфоны новой флагманской серии Xiaomi 13, а затем будет подготовлен апдейт почти для четырёх десятков моделей:
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i Hypercharge
- Xiaomi 11X
- Xiaomi 11X Pro
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50G
- Redmi K50
- Redmi K50i
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40S
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K40
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Poco F4 GT
- Poco F4
- Poco F3 GT
- Poco F3
- Poco X4 GT
- Poco X3 GT
Инсайдеры также немного показали MIUI 14 вживую на примере Xiaomi 13 Pro и раскрыли чейнджлог этого обновления. На смартфонах появятся новые виджеты, интерактивные иконки и другие элементы — к примеру, на экран можно добавить некое подобие тамагочи (растение, за которым нужно периодически ухаживать). Голосовой помощник Xiao AI, работающий в Китае и нескольких других странах, можно использовать для сканирования документов, перевода текстов с иностранных языков и фильтрации спама в звонках.
В MIUI 14 появились расширенные возможности настроек и контроля за детскими аккаунтами, в том числе ограничение времени пользования смартфоном и запуск приложений и игр только из числа разрешённых. Также добавлены сервисы, ориентированные на семью и позволяющие использовать общий контент на устройствах с разными аккаунтами и делиться друг с другом информацией.
Кроме того, известно, что MIUI 14 занимает в памяти примерно на четверть меньше места в сравнении с MIUI 13 и почти все встроенные приложения можно удалить (за исключением восьми критически важных).