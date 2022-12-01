Какие модели Xiaomi, Redmi и Poco получат MIUI 14 в ближайшее время. Полный список





Китайские инсайдеры опубликовали перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые в скором времени обновятся до MIUI 14 на базе Android 13. Презентация обновлённой оболочки должна была состояться 1 декабря, но мероприятие отложено в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя.



Оболочка MIUI 14 изначально будет установлена на смартфоны новой флагманской серии Xiaomi 13, а затем будет подготовлен апдейт почти для четырёх десятков моделей:





Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi 11X

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50G

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K40

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 10 Pro

Poco F4 GT

Poco F4

Poco F3 GT

Poco F3

Poco X4 GT

Poco X3 GT

Инсайдеры также немного показали MIUI 14 вживую на примере Xiaomi 13 Pro и раскрыли чейнджлог этого обновления. На смартфонах появятся новые виджеты, интерактивные иконки и другие элементы — к примеру, на экран можно добавить некое подобие тамагочи (растение, за которым нужно периодически ухаживать). Голосовой помощник Xiao AI, работающий в Китае и нескольких других странах, можно использовать для сканирования документов, перевода текстов с иностранных языков и фильтрации спама в звонках.В MIUI 14 появились расширенные возможности настроек и контроля за детскими аккаунтами, в том числе ограничение времени пользования смартфоном и запуск приложений и игр только из числа разрешённых. Также добавлены сервисы, ориентированные на семью и позволяющие использовать общий контент на устройствах с разными аккаунтами и делиться друг с другом информацией.Кроме того, известно, что MIUI 14 занимает в памяти примерно на четверть меньше места в сравнении с MIUI 13 и почти все встроенные приложения можно удалить (за исключением восьми критически важных).