В 2000-х «раскладушки» были куда прочнее складных смартфонов, которые выпускаются сейчас. Об этом свидетельствуют отзывы первых покупателей Motorola Razer образца 2020 года.
Специалисты iFixit назвали Motorola Razer одним из самых проблемных смартфонов современности, практически не поддающимся ремонту, YouTube-канал JerryRigEverything обратил внимание на хрупкость этого устройства. Сайт CNet выяснил, что оно выдержит не более 27 тысяч циклов раскрытий, то есть сломается примерно через год использования, а в Inputmag опубликована статья, доказывающая, что смартфон может сломаться гораздо раньше.
У одного из обладателей Motorola Razer смартфон развалился на части буквально на глазах примерно через неделю использования. В один момент экран просто отслоился от корпуса. Компания Motorola никак не прокомментировала этот случай.
Журналисты Inputmag предполагают, что деформация экрана произошла из-за резкого перепада температур. Смартфоном пользовались на холоде и, не позволив ему нагреться до комнатной температуры, раскрыли в помещении. Также есть вероятность, что экран крепится на клей, который теряет свои свойства при охлаждении. В любом случае очевидно, что производитель недостаточно тщательно протестировал эту модель и не выяснил, что происходит со складным механизмом на морозе.
Аналогичный случай ранее произошёл со складным смартфоном Galaxy Z Flip, и хотя компания Samsung без проблем его поменяла, владелец устройства тоже считает, что поломка произошла из-за перепада температур.
Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d— Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020
Полимерные материалы обладают свойством сужаться и твердеть на холоде и расширяться, становясь более мягкими в тепле. Эта их особенность оказывается губительной для складных смартфонов, которые и без того не отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: