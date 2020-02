YouTube-канал JerryRigEverything провёл краш-тест складного смартфона Galaxy Z Flip. Никто не ожидал от этого устройства высокой прочности из-за его конструкции, но в любом случае защитное стекло оказалось не особо надёжным.



Экран Galaxy Z Flip очень легко царапается — примерно так же, как пластиковое покрытие. Samsung утверждает, что в этом смартфоне используется очень тонкое стекло, но очевидно, что для придания эластичности его пришлось сделать относительно мягким. От нагрева пламенем зажигалки экран не получает заметную деформацию, но на нём остаются выжженные пиксели.



Естественно, сломать корпус Galaxy Z Flip не составляет никакого труда, ведь нагрузка приходится на шарнир, отвечающий с складывание и раскладывание корпуса. При таком тесте стеклянное покрытие задней крышки рассыпалось на паутину.







В целом канал JerryRigEverything остался доволен прочностью Galaxy Z Flip. Блогер лишь отметил, что компании Samsung не стоило бы называть защитное покрытие экрана стеклом, а придумать этому полимерному материалу другое название, чтобы не давать ложных надежд относительно его устойчивости к царапинам.



Galaxy Z Flip уже продаётся, и один из первых обладателей новинки пожаловался, что экран треснул сразу, как он достал смартфон из коробки, снял плёнку с инструкцией и раскрыл его. Он полагает, что это произошло из-за того, что смартфон находился в холоде. Компания Samsung уже принесла извинения и предоставила ему бесплатную замену устройства по гарантии.



Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d