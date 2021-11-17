Блогер с ютуб-канала UFD Tech проверил, сколько можно заработать на майнинге с помощью MacBook Pro на базе Apple M1 Pro. У этого ноутбука довольно производительные процессор и видеочип, при этом он потребляет гораздо меньше энергии, чем большинство ноутбуков на базе Windows, поэтому должен быть более эффективным для заработка на добыче криптовалюты.
MacBook Pro «копается» в блокчейн-сети в поисках Ethereum со скоростью примерно 5 мегахэшей в секунду, потребляя при этом всего около 17 Вт. В случае с компьютерами на базе Windows с видеокартами NVIDIA нормальным считается потребление не более 20 Вт на 1 мегахэш в секунду, так что MacBook Pro можно считать очень эффективным для майнинга.
Другое дело, что MacBook Pro стоит неоправданно дорого для использования в качестве криптовалютной фермы. При текущем курсе Ethereum за вычетом стоимости затрачиваемой электроэнергии на этом ноутбуке с помощью круглосуточного майнинга можно зарабатывать всего около 13 долларов в месяц. Учитывая стоимость устройства, его покупка окупится… за 17 лет. При этом велика вероятность, что он выйдет из строя гораздо раньше. Дело в том, что майнинг полностью загружает мощности видеокарты, из-за чего она может перегреться и сломаться, а Apple скорее всего откажет в гарантийных обязательствах, обнаружив на логической плате компоненты, которые «поплыли» из-за высокой температуры.
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Пирамиды и лохотроны столько не живут, акститесь
"с видеокартами NVIDIA нормальным считается потребление не более 20 Вт на 1 мегахэш в секунду"
Да это ахтунг полный, а не нормально.
"с видеокартами NVIDIA нормальным считается потребление не более 20 Вт на 1 мегахэш в секунду"
Да это ахтунг полный, а не нормально.
В смысле на ресурсе )