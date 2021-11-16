По данным китайских инсайдеров, компания Apple планирует вернуть своим смартфонам функцию, по которой соскучились очень многие пользователи. Речь идёт о сканере отпечатков пальцев, но на этот раз он будет размещаться не там, где раньше.
Apple избавила от сканера Touch ID флагманские модели смартфонов с выпуском iPhone X в 2017 году. У этого устройства был условно безрамочный экран, поэтому сканеру, который размещался на нижней грани, не нашлось места. Тогда же появилась «чёлка» — крупный вырез в верхней части экрана, где размещена фронтальная камера и сканер лиц Face ID.
Инсайдеры утверждают, что Apple сохранит вырез со сканером Face ID в смартфонах, которые выйдут в следующем году, а в 2023 году выпустит модели с двумя сканерами — лица (Face ID) и пальцев (Touch ID). Поскольку смартфоны по-прежнему будут условно безрамочными, сканер отпечатков пальцев планируется встроить в экран. Подобное решение уже успешно применяется в ряде моделей на базе Android, в том числе у флагманов Samsung, Huawei и Xiaomi. Те же инсайдеры считают, что в 2024 году Apple выпустит первый в своей истории складной смартфон, но никаких подробностей о нём пока нет.
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Зимой сенсорный экран и палец тоже не всегда хорошо могут срабатывать.