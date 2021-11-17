Вчера вечером Apple выпустила третью бета-версию iOS 15.2 и iPadOS 15.2. Зарубежный ресурс MacRumors собрал все нововведения этой сборки.
Во-первых, в фирменном приложении Apple Music появился поиск по плейлистам. Теперь желаемый трек можно будет найти не только на просторах медиатеки «Музыки», но и среди ваших собственных коллекций.
Во-вторых, в iOS 15.2 beta 3 переключатель макрорежима для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стал понятнее — Apple переформулировала его название и пояснение под ним. Теперь тумблер называется «Управление макро», а пара строчек поясняющего текста выглядит так:
Когда эта функция включена, владелец «тринашки» может нажать на значок в форме цветка в интерфейсе приложения «Камера» — при этом действии смартфон подключит к процессу съемки макро-объектив.«Показать элемент управления камерой для автоматического переключения на сверхширокоугольный объектив для съемки макроснимков и видео».
В-третьих, похожее изменение произошло с функцией «Частный узел iCloud» в разделе «Сотовые данные». Теперь переключатель, отвечающий за ее работу, называется «Ограничить отслеживание IP-адресов» — то есть, Apple решила сосредоточить внимание пользователя не на маркетинговом названии фишки, а на ее основном действии. Возможно, теперь несведущему пользователю будет проще понять предназначение этого переключателя.
Напомним, что ранее «Частный узел» перестал работать на территории России у большинства пользователей. Официально причины не называются, но эксперты предполагают, что всё дело в возможности обходить блокировки. «Частный узел» действительно позволяет это делать, хотя его предназначение состоит в предотвращении отслеживания действий пользователя рекламными сетями.
В-четвертых, Apple добавила в «Напоминания» возможность массово переименовать или удалить теги.
В текущей бета-сборке сохранились несколько багов. Например, прослушивание музыки в приложении Apple Music может приводить к быстрому разряду аккумулятора, так как ошибка в коде завышает частоты процессора. Кроме того, приложение Wallet может отказаться принимать сертификат о вакцинации, а приложение «Здоровье» — иногда вылетать.
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