

Вчера вечером



Во-первых, в фирменном приложении Apple Music появился поиск по плейлистам. Теперь желаемый трек можно будет найти не только на просторах медиатеки «Музыки», но и среди ваших собственных коллекций.



Во-вторых, в iOS 15.2 beta 3 переключатель макрорежима для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стал понятнее — Apple переформулировала его название и пояснение под ним. Теперь тумблер называется «Управление макро», а пара строчек поясняющего текста выглядит так:

Вчера вечером Apple выпустила третью бета-версию iOS 15.2 и iPadOS 15.2 . Зарубежный ресурс MacRumors собрал все нововведения этой сборки.Во-первых, в фирменном приложении Apple Music появился поиск по плейлистам. Теперь желаемый трек можно будет найти не только на просторах медиатеки «Музыки», но и среди ваших собственных коллекций.Во-вторых, в iOS 15.2 beta 3 переключатель макрорежима для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стал понятнее — Apple переформулировала его название и пояснение под ним. Теперь тумблер называется «Управление макро», а пара строчек поясняющего текста выглядит так:

«Показать элемент управления камерой для автоматического переключения на сверхширокоугольный объектив для съемки макроснимков и видео».

Когда эта функция включена, владелец «тринашки» может нажать на значок в форме цветка в интерфейсе приложения «Камера» — при этом действии смартфон подключит к процессу съемки макро-объектив.





