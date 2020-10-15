Apple не раскрывает объем оперативной памяти в своих устройствах. Тем не менее мы можем узнать эту спецификацию с помощью бенчмарка AnTuTu, свежие данные которого проливают свет на количество гигабайт в ОЗУ смартфонов из модельного ряда iPhone 12.
По последним данным AnTuTu, iPhone 12 и 12 mini поставляются с 4 ГБ оперативной памяти. Устройства серии 12 Pro оснащаются 6 ГБ ОЗУ. Apple не раскрывает эту информацию, поскольку считает её маловажной характеристикой, которая важна для гаджетов на Android. Как правило, флагмана на операционке от Google превосходят айфоны в этом показателе, но купертиновцы делают ставку на оптимизацию программного и аппаратного обеспечения.
Информацию об объеме оперативной памяти в новых iPhone также подтвердил сайт Macrumors, обнаружив упоминание в файлах plist бета-версии Xcode 12.1. Таким образом получается, что iPhone 12 Pro получили больше оперативной памяти по сравнению со смартфонами Apple предыдущего года. Напомним, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max оснащаются 4 ГБ.
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Поэтому мы кричим что тормозят старые девайсы.
Если взять старое устройство и обнулить его, оно работает хорошо со встроенными приложениями.