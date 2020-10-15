





Одной из ключевых функций камер линейки iPhone 12 является поддержка Dolby Vision, профессионального видеоформата HDR, который обеспечивает более точную и реалистичную цветопередачу, а также наилучшую детализацию в светлых и темных участках.По словам Apple, серия iPhone 12 — это первые устройства, способные записывать HDR-видео в стандарте Dolby Vision. Они также поддерживают улучшенную стабилизацию изображения, позволяя создавать видео кинематографического качества. Грейдинг в стандарт Dolby Vision осуществляется прямо во время видеосъёмки. Стандарт сохраняется и при монтаже в приложениях Фото и iMovie. Позже в этом году обработка таких видео станет доступна и в Final Cut Pro X.Для этих действий в устройствах есть новый процессор обработки сигнала (ISP). Он умеет делать две экспозиции, создавать гистограмму и генерировать метаданные Dolby Vision на основе этой гистограммы.Apple продемонстрировала Dolby Vision на iPhone 12 Pro во время своего мероприятия. Демо-ролик снят лауреатом премии Оскар оператором Эммануэлем «Чиво» Любецки.Стандарт Dolby Vision задействует возможности дисплея Super Retina XDR. Пользователи также могут отправлять свой контент Dolby Vision с разрешением до 4K на внешние устройства с поддержкой AirPlay.Поддержка нового стандарта стала сквозной во всей линейке iPhone 12, а это означает, что пользователи могут снимать, редактировать и воспроизводить видео в Dolby Vision прямо на устройствах. Такие видео обрабатываются в реальном времени.