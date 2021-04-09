Во всём мире, включая Россию, вырастут цены на бытовую технику и другие электронные товары. К этому приведёт дефицит микросхем и их подорожание.
Компания Midea Group, выпускающая холодильники, стиральные машины, кондиционеры и прочую бытовую технику, заявила, что в Китае наблюдается острая нехватка микросхем. Чипы, использующиеся в бытовой технике, не такие сложные, как в смартфонах и компьютерах, однако даже они находятся в дефиците и поставляются производителям техники в недостаточных объёмах.
Проблемы с поставками микросхем приведут к перебоям в производстве бытовой техники и других устройств, а это вызовет подорожание товаров как для импортёров, так и для конечных потребителей. Дефицит затронул в основном Китай, именно в этой стране производится большая часть электроники, которая поставляется по всему миру. Проблемы с поставками чипов затронут также производителей процессоров для компьютеров и смартфонов, что приведёт к росту цен на готовые товары.
В России ситуация усугубляется ослаблением национальной валюты. За последние несколько месяцев рубль сильно просел по отношению к доллару и евро, что уже вызвало подорожание в отраслях, зависящих от импорта товаров. Например, консоли Sony PlayStation 5 уже стали дороже на 3 тысячи рублей.
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