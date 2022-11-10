Илон Маск «воскресил» Стива Джобса

В твиттере появился верифицированный аккаунт Стива Джобса. Событие неординарное, потому что галочки с верификацией обычно выдают живым людям, а не умершим, поскольку мёртвые уже не могут общаться в соцсетях.



Ник аккаунта выглядит как @realstevejob, на аватарке стоит фотография Стива Джобса, а отображаемое имя Steve Apple позже было сменено на Steve Job. В профиле указано, что это «неофициальный аккаунт», а твиты не блещут адекватностью — в частности, человек пишет, что все другие стивы джобы — фейки, и он их ненавидит. Владелец аккаунта также угрожал модераторам Twitter отправить их на фабрику в Китай собирать айфоны, если его аккаунт заблокируют.







Получить синюю галочку в твиттере с недавних пор может кто угодно — для этого достаточно оформить подписку Twitter Blue за 8 долларов в месяц. Правда, если после этого человек начинает вести себя странно (например меняет имя и фотографию в профиле, выдаёт себя за другое лицо), галочку могут отнять. Что и случилось с @realstevejob — сейчас его профиль закрыт, твиты скрыты, а галочки нет.



После того как владельцем Twitter стал Илон Маск, настоявший на изменении стоимости и условий платной подписки, чуть ли не единственным её преимуществом стало получение синей галочки. После соцсети появились десятки фейковых аккаунтов — например, Иисуса Христа и экс-президента США Дональда Трампа. Часть этих аккаунтов была забанена.



Руководство Twitter ранее пояснило, что синий значок, который раньше считался признаком верификации аккаунта, теперь просто показывает, что пользователь оформил платную подписку. Верифицированные учётные записи будут отмечаться другим значком — надписью Official с серой галочкой.



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