По данным инсайдеров, компания Apple собирается добавить своим новым смартфонам поддержку функции Always On Display. Благодаря этому, на них может всегда отображаться время, дата и другая информация, при этом расход энергии будет минимальным.Поддержка Always On Display — особенность многих смартфонов с OLED-экранами. Технология OLED позволяет выводить изображение почти не расходуя заряд аккумулятора. Дело в том, что на таких экранах чёрный цвет очень глубокий, подсвечиваются только те пиксели, которые задействованы. Always On Display уже поддерживают часы Apple Watch, они могут круглосуточно показывать время.Пока неизвестно, как будут называться смартфоны Apple следующего поколения. По некоторым данным, компания назовёт эту линейку iPhone 12s, поскольку улучшения будут незначительными: устройства унаследуют от iPhone 12 прошлогодний дизайн и сохранят большую часть существующих параметров. Известно, что топовые модели новой линейки iPhone будут оснащены накопителями объёмом 1 ТБ.Инсайдеры также сообщают, что смартфоны Apple будут обладать поддержкой технологии Wi-Fi 6E для ещё более быстрого обмена данными по беспроводному подключению к интернету. Apple также изменит дизайн камеры. Она по-прежнему будет размещаться в массивном и сильно выпирающем блоке, однако объективы будут закрыты не по отдельности, а общим стеклом. Благодаря такому решению камеру значительно легче очищать от загрязнений, ведь частички пыли больше не будут прилипать к основанию защиты объективов.