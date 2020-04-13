Следующий флагманский смартфон Apple может быть больше похожим на классический iPhone 5. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg. По его словам, новые флагманы получат плоские стальные края, а дисплей будет плоским и ровным по отношению к корпусу. Другими словами, вы можете представить iPad Pro с небольшими рамками и размером смартфона.



Эта информация согласуется с более ранними слухами и аналитическими отчетами, которые утверждают, что iPhone 2020 может выглядеть как iPhone 4 со стеклянной задней поверхностью, но в остальном похож на iPhone 5. Это мог бы быть существенный редизайн в модельном ряду смартфонов Apple. Также имеет смысл, что таким образом компания пытается провести параллель в визуальном стиле своих смартфонов и планшетов.



Сообщается, что следующие модели iPhone Pro получат тройную камеру, в то же время устройства начального уровня останутся с двойной. Apple также планирует представить датчик LiDAR, как и у iPad Pro этого года, для iPhone Pro. Самая большая модель будет оснащена 6,5-дюймовым экраном, а вырез в дисплее будет уменьшен или вовсе устранен.



По словам Марка Гурмана, Apple также работает на более дешевой версией динамика HomePod, который может быть представлен уже в этом году вместе с датчиками AirTags для отслеживания ваших ключей, чемодана или любых других объектов. Как правило, компания выпускает новые iPhone и другие продукты в сентябре, но в этом году их запуск может сместиться из-за пандемии коронавируса.





