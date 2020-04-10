Смартфоны

Apple и Google объявили о системе для отслеживания распространения коронавируса, которая использует передачи данных через Bluetooth Low Energy (BLE), стандарт с низким энергопотреблением. Описание этой технологии изложено в серии технических документов.
Система
Будет использоваться связь по Bluetooth на коротких расстояниях для создания сети добровольного отслеживания контактов, сохраняя обширные данные о смартфонах, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Официальные приложения от органов здравоохранения получат доступ к этим данным, и пользователи, которые их скачают, смогут сообщить о наличии диагноза  COVID-19. Система также предупредит людей, которые их скачают о тесном контакте с зараженным человеком.

Apple и Google предоставят инструменты (API) для iOS и Android в середине мая и позаботятся о том, чтобы приложения органов здравоохранения смогли их использовать и реализовать новую функцию. В течение нескольких месяцев компании будут работать над внедрением возможности отслеживания в операционную систему, а затем предоставят пользователям опция включения или отключения функции обмена информацией с более широким спектром приложений.

Система

Отслеживание контактов является одним из наиболее перспективных решений для сдерживания распространения COVID-19, но оно также вызывает серьезные проблемы с конфиденциальностью. Ранее на этой неделе Американский союз гражданских свобод выразил обеспокоенность по поводу отслеживания пользователей с помощью смартфонов, заявив, что любая система должна быть ограничена и избегать нарушения конфиденциальности пользователей.

В отличие от некоторых других методов слежения, например, с использованием данных GPS, новая технология не будет отслеживать физическое местоположение людей. Предполагается, что эта система будет в основном принимать сигналы соседних телефонов с пятиминутными интервалами и сохранять информацию в базу данных. В случае если один человек получил положительный результат на коронавирус, он мог бы сообщить об этом приложению, что заражен, и с помощью этого уведомить других людей, чьи телефоны находились на близком к нему расстоянии.

Система также предпринимает ряд шагов для предотвращения идентификации людей даже после того, как они поделились данными. Несмотря на то, что приложение регулярно отправляет информацию по Bluetooth, оно передает анонимный ключ, а не идентификационные данные. Для сохранения конфиденциальности эти ключи меняются каждые 15 минут.

Также сообщается о полном отсутствии централизованного списка инфицированных. Серверы обрабатывают только общую базу данных ключей, а не взаимодействие между ними. 

Метод по-прежнему имеет потенциальные недостатки. Например в людных местах могут быть отмечены люди из соседней комнаты, которые фактически не контактировали с инфицированным человеком. Это относительно новая программа, Apple и Google все еще обсуждают с органами здравоохранения и другими заинтересованными сторонами, как её запустить.



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Источник:

The Verge The Verge

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