Впервые Apple объявила о коврике для беспроводной зарядки AirPower в сентябре 2017 года с обещанием выпустить его в следующем году. К сожалению, этого не произошло и проект был официально отложен в феврале 2019 года. Сегодня появились сообщения о том, что компания возобновила работу над устройством, а в сеть просочились первые изображения прототипа.
Снимок с низким разрешением был опубликован инсайдером и YouTube-блогером Джоном Прозером. На фото, вероятно, изображен грядущий продукт под кодовым названием «C68». Устройство своим внешним видом очень сильно напоминает официальный концепт AirPower от Apple.
Напомним, изначально у компании возникли трудности со внутренней компоновкой устройства из-за наличия в нем нескольких перекрывающих друг друга индукционных катушек, что вызывало перегревание.
Версия, которая изображена на снимке предположительно использует чипсет A11 Bionic для динамического управления тепловыделением. По имеющимся данным, прототип обладает способностью направлять энергию к определенным областям катушки. Возможно, устройство будет готово к 2021 году, поскольку некоторые аналитические отчеты указывают на выпуск iPhone без портов именно в этом году.
Снимок с низким разрешением был опубликован инсайдером и YouTube-блогером Джоном Прозером. На фото, вероятно, изображен грядущий продукт под кодовым названием «C68». Устройство своим внешним видом очень сильно напоминает официальный концепт AirPower от Apple.
Напомним, изначально у компании возникли трудности со внутренней компоновкой устройства из-за наличия в нем нескольких перекрывающих друг друга индукционных катушек, что вызывало перегревание.
Версия, которая изображена на снимке предположительно использует чипсет A11 Bionic для динамического управления тепловыделением. По имеющимся данным, прототип обладает способностью направлять энергию к определенным областям катушки. Возможно, устройство будет готово к 2021 году, поскольку некоторые аналитические отчеты указывают на выпуск iPhone без портов именно в этом году.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: