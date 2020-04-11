



Аналитик GF Securities Джефф Пу рассказал об изменениях в планах Apple относительно разработки и выпуска новых моделей смартфонов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.



Apple немного сдвинула релиз обновлённой недорогой модели iPhone SE. Изначально она должна была появиться в продаже ещё в марте, но из-за проблем с производством её презентация сдвинута на несколько недель. Анонс этого смартфона может состояться уже через несколько дней, ориентировочно 15 апреля.



Флагманские модели из линейки iPhone 12 сейчас проходят стадию технического тестирования. Она будет завершена в конце апреля для моделей с экранами 5,4 и 6,1 дюйма и продлится до середины мая в случае с топовым аппаратом, оснащённым OLED-матрицей 6,7 дюйма.



По прогнозам Джеффа Пу, Apple успеет завершить разработку и запустить производство линейки iPhone 12 в назначенный срок, но лишь частично. Презентация новых смартфонов может состояться как обычно в сентябре, однако начало продаж самой топовой модели, скорее всего, придётся отложить до октября.



Компания Apple уже была в подобной ситуации дважды. В 2017 году в разное время начались продажи iPhone 8/8 Plus и iPhone X, а в 2018 году iPhone XS и XS Max вышли раньше, чем iPhone XR. Тогда проблемы были связаны с задержкой поставки комплектующих и прежде всего матриц экрана.







