11 февраля компания Samsung представит несколько смартфонов флагманской серии Galaxy Fold, а также устройство с совершенно новым форм-фактором. Речь идёт о складном смартфоне, который выглядит примерно так же, как раскладушки в середине нулевых, но обладает сгибающимся экраном и топовой начинкой.
По слухам, компания Samsung уже показала новый складной смартфон, но это произошло за закрытыми дверьми на выставке CES 2020 и только для избранных журналистов и инвесторов. Тогда же было раскрыто кодовое имя новинки — Bloom. Правда, позже выяснилось, что этот смартфон поступит в продажу под названием Galaxy Z Flip. Глава Samsung Ко Донг-Джин заявил на той презентации, что целевая аудитория этого устройства — молодые модницы, а его дизайн был вдохновлён пудрой Lancôme.
По данным южнокорейского сайта INews24, в Samsung пока не определились, по какой цене будет продаваться Galaxy Z Flip, обозначена лишь примерная стоимость — в пределах одного-полутора миллионов корейских вон. В переводе на более привычную валюту это составит от 860 до 1300 долларов или от 53 до 80 тысяч рублей. Первый смартфон Samsung со складным экраном, Galaxy Fold, стоит заметно дороже — 1980 долларов в США и 160 тысяч рублей в России.
Подробные характеристики Galaxy Z Flip всё ещё держатся в секрете, известно лишь, что смартфон обладает складным экраном диагональю 6,7 дюйма с вырезом для 10-мегапиксельной фронтальной камеры, процессором Qualcomm Snapdragon 855, поддержкой 5G и аккумулятором ёмкостью 3300 мАч с 15-ваттной зарядкой. Ранее появились слухи, что, в отличие от оригинальной модели Galaxy Fold, в следующем складном смартфоне Samsung для защиты экрана будет использоваться не полимерный материал, а очень тонкое стекло, выдерживающее многократные сгибания. Samsung планирует продать в 2020 году не менее 6 миллионов складных смартфонов.
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