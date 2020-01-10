По данным корейского сайта Ajunanews, за закрытыми дверьми на выставке CES 2020 был показан новый складной смартфон Samsung. Презентация проводилась только «для своих» — избранных журналистов и инвесторов.

Сайт Ajunanews опубликовал размытый снимок, из которого становится ясно, что складной смартфон будет называться Bloom (а не Galaxy Fold 2, как предполагалось ранее). Глава Samsung Ко Донг-джин заявил на презентации, что целевая аудитория этого устройства — молодые модницы, а его дизайн был вдохновлён пудрой Lancôme.

Устройство на этом снимке напоминает аппарат, который компания Samsung показала несколько недель назад в качестве тизера. В сети также были замечены живые снимки новинки.



Подробные характеристики Bloom всё ещё держатся в секрете, известно лишь, что смартфон обладает поддержкой 5G и может снимать видео с разрешением 8K. Ранее появились слухи, что, в отличие от оригинальной модели Galaxy Fold, в следующем складном смартфоне Samsung для защиты экрана будет использоваться не полимерный материал, а очень тонкое стекло, выдерживающее многократные сгибания.

Журналисты Ajunanews также выяснили, что на засекреченном мероприятии представители Samsung немного рассказали о следующей флагманской линейке смартфонов. В частности, они подтвердили, что вместо Galaxy S11 будет выпущен Galaxy S20 (очевидно, с отсылкой, что на дворе 2020 год). Компания подготовит три модификации устройства: стандартную упрощенную и модель Ultra с улучшенными характеристиками. Презентация Galaxy S20 и Bloom запланирована на 11 февраля.



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