Смарт-часы HUAWEI WATCH GT 3 Pro и WATCH D попали в шорт-лист выставки MWC 2023

С 27 февраля по 2 марта 2023 года в Барселоне пройдет ежегодная выставка Mobile World Congress (MWC) 2023. В ходе мероприятия будет вручена премия Global Mobile Awards (GLOMO Awards) — одна из самых престижных наград в мобильной индустрии.В течение последних недель Ассоциация глобальной системы мобильной связи (GSMA) обнародовала несколько шорт-листов премии GLOMO Awards MWC 2023, в которые попали смарт-часы компании Huawei. HUAWEI WATCH GT 3 Pro и HUAWEI WATCH D были включены в список участников в номинациях «Лучшее подключенное устройство» и «Лучшая мобильная инновация в области мониторинга здоровья».Категория «Лучшее подключенное устройство» является одной из самых высоких наград в рамках премии GLOMO Awards, вручаемой за достижения в области разработки аппаратного обеспечения. Победителями становятся повседневные потребительские устройства, предлагающие новые ориентированные на потребителя технологические инновации: интеллектуальные приложения и дизайн, а также высокую эффективность и функциональность. Благодаря широкому набору функций, высокой производительности и удобству в использовании часы HUAWEI WATCH GT 3 Pro вошли в шорт-лист номинации.HUAWEI WATCH GT 3 Pro выполнены из высококачественных материалов, таких как сапфировое стекло, титановый сплав и нанокристаллическая керамика. Часы обеспечивают постоянный мониторинг важных показателей здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, уровень стресса и многое другое. Пользователям также доступно более 100 профессиональных режимов тренировок, от скалолазания до катания на лыжах. Кроме того, HUAWEI WATCH GT 3 Pro оснащены фирменной операционной системой HarmonyOS, упрощающей взаимодействие с устройством благодаря экосистеме приложений. С помощью смарт-часов пользователи могут в любое время отвечать на звонки, получать доступ к важной информации и следить за своим здоровьем.Категория GLOMO «Подключено все» отмечает бренды, чьи инновационные мобильные технологии делают мониторинг здоровья доступнее для пользователей. Организационный комитет GLOMO принял решение включить HUAWEI WATCH D в шорт-лист номинации «Лучшая мобильная инновация в области мониторинга здоровья», оценив потенциал устройства в сфере отслеживания хронических заболеваний и алгоритмов предупреждения о критических ситуациях.





HUAWEI WATCH D — первые часы для мониторинга артериального давления, получившие сертификат CE. Корпус часов весит всего 40,9 г, а размер составляет лишь 1/25 от размера традиционных тонометров. Благодаря встроенному инновационному микронасосу и фирменной технологии алгоритмов измерения артериального давления HUAWEI TruBPTM, пользователи могут отслеживать этот жизненно важный показатель в любой ситуации. Кроме того, HUAWEI WATCH D предлагают более 70 режимов тренировок, а также поддерживают такие функции, как снятие ЭКГ, мониторинг пульса, отслеживают уровень стресса и кислорода в крови, измеряют температуру кожи и отмечают фазы и время сна.

