Смарт-часы и фитнес-браслеты стали чаще дарить на праздники

Фархад
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Жители России стали чаще рассматривать в качестве подарков смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники вместо уже приевшихся смартфонов. Накануне праздника 8 Марта их продажи в денежном выражении выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Гаджеты по-прежнему остаются самым востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи техники выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше, а средний чек увеличился на 8%.

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Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Люди стали в вдвое чаще покупать смарт-часы и втрое чаще фитнес‑браслеты. Внезапно лидерами продаж стали: Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Xiaomi Smart Band 8 Active. Не отстают от часов и беспроводные наушники — они также показали рост: продажи увеличились в деньгах на 120%. Самые популярные лоты этой категории — Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

«Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Вместе с этим выросли и продажи умных колонок — на 296% в штуках и на 264% в денежном эквиваленте. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение Яндекс Станциям с Алисой в версии «Лайт» и «Мини+».

Сегмент смартфонов показал самый скромный прирост в преддверии праздников — 42% в денежном эквиваленте.
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