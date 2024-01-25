МегаФон ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья

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«В общей сложности в этих округах проживают более миллиона человек. Здесь множество жилых комплексов, посёлков, деревень, парков и зон отдыха. Мы целенаправленно обновили телеком-оборудование накануне периода высокой нагрузки на сеть. Теперь абоненты МегаФона, кто “мигрирует” в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», - уточняет директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Крупнейший оператор связи МегаФон провёл модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь абоненты Подмосковья смогут пользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний сезон, когда мобильный трафик в регионе вырастает на 10-15%.Для улучшения качества связи инженеры провели масштабные работы по модернизации сети радиорелейных линий — их заменили на новые, более ёмкие, с пропускной способностью до 3 ГБит/с. Изменения коснулись 11 городских округов, среди которых Наро-Фоминск, Шатура, Пушкино, Орехово-Зуево, Истра, Ногинск, Егорьевск, Мытищи, Руза, Сергиев-Посад и Щёлково. Теперь во время поездок в эти регионы абоненты могут наслаждаться интернетом со средней скоростью 45 Мбит/с, который позволит быстрее скачивать объемные файлы и смотреть фильмы в высоком разрешении.По данным МегаФона, с начала весны мобильный трафик в перечисленных городских округах в среднем увеличивается на 10-15%. Так, в Сергиево-Посадском округе показатель в этот период обычно вырастает на 10%, достигая почти 400 ТБ в месяц. Это связано не только с притоком дачников, но и туристов, поскольку Сергиев-Посад – один из городов «Золотого кольца» России.В последние дни декабря прошлого года инженеры провели не менее масштабную работу над модернизацией сотовой сети на юге Новой Москвы. Апгрейд оборудования порядка 50 базовых станций затронул более 10 поселений, включая посёлок Коммунарка и несколько деревень.