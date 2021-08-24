



















На AliExpress проходит распродажа, посвящённая окончанию летнего сезона, который в этом году выдался необычайно жарким. Такие же горячие скидки установлены на многие товары, в том числе на смарт-часы Maimo Watch. Они стильные и продвинутые, но при этом недорогие, а на распродаже их можно купить ещё дешевле, чем обычно.Maimo Watch — продукт компании 70mai, которая входит в экосистему Xiaomi. Она выпускает качественные гаджеты, отличающиеся продуманным дизайном, хорошими характеристиками и очень доступной ценой. У них прочный, но лёгкий металлический корпус толщиной всего 11 мм, а экран защищён закалённый стеклом с эффектом 2.5D. Ремешок силиконовый, он съёмный, с пружинными шпильками, поэтому его можно заменить на другой — например, металлический или нейлоновый.В часах Maimo Watch установлен цветной сенсорный LCD-экран диагональю 1,69 дюйма, на котором достаточно места не только для того, чтобы показывать время и дату, но и чтобы визуализировать собранные часами данные и замеры. Эта модель обладает встроенным пульсометром, который может работать круглосуточно (даже когда вы спите) и датчиком SpO2, способным замерять уровень насыщенности крови кислородом, что особенно важно в период пандемии коронавируса.Часы поддерживают отслеживание физических упражнений в 13 различных режимах, включая ходьбу, бег, велосипедный заезд, плаванье, йога и т. д. Они подсчитывают количество пройденных шагов и сожжённых калорий, а в ночное время следят за циклами и качеством сна. Благодаря защите 5ATM в часах можно не только принимать душ, но и плавать в бассейне или открытом водном пространстве. Из дополнительных возможностей — управление музыкой, просмотр погоды и метеопрогноза на ближайшие дни, настройка напоминаний о физической активности или необходимости попить воду, использование в качестве будильника и органайзера.Часы можно настраивать с помощью мобильного приложения Maimo Fit, в котором в наглядном виде на графиках показана вся собранная статистика о пульсе, качестве сна, физических занятиях, замерах SpO2 и прочем.Предусмотрена поддержка нескольких языков, в том числе русского. При типичном сценарии использования заряда хватит на 10 дней использования, а в режиме экономии энергии часы проработают без подзарядки до трёх недель. Заряжаются они за 2,5 часа.Распродажа проводится с 23 по 28 августа. В этот период часы Maimo Watch продаются со скидкой 381,71 руб. по купону магазина и 600 руб. по промокоду(финальная цена всеговместо 3 556,80 руб.) Доставка осуществляется со склада в России — быстро и бесплатно.