Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для модельного ряда смартфонов iPhone 12. Все подробности о нём мы рассказали здесь. Гаджет получился очень интересным с точки зрения дизайна, эргономики и простоты использования, но в то же время для некоторых пользователей он показался неоднозначным.
В этой заметке мы собрали четыре доступных внешних аккумуляторов с AliExpress, которые поддерживают новый порт MagSafe.
АКБ на 6000 мАч от 1 945 р.
Довольно компактный, но в то же время ёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Его можно приобрести с дополнительной скидкой, если взять купон продавца и применить промокод BGWKUBRPX19T. У продавца в наличии варианты черного, мятного, белого и фиолетового цвета. В комментариях не рекомендуют использовать с iPhone 12 mini, поскольку корпус батареи может заползать на камеру.
Из отзывов: удобно носить с собой.
Батарея на 5 000 или 10 000 мАч от 1 686 р.
Дизайн этого аксессуара выполнен пол линейку с iPhone 12 с рубленными гранями. У продавца в наличии две версии на 5 000 и 10 000 мАч, а также огромный выбор цветовых решений: черный, синий, оранжевый и мятный. Из минусов: для зарядки нужно использовать разъем USB-С.
Универсальный пауэрбэнк от 1 287 р.
Один из самых компактных внешних аккумуляторов с MagSafe в нашей подборке. Его ёмкость — 5 000 мАч. В наличии аксессуары черного, синего, белого, розового и мятного цвета. Устройство позволяет заряжать другие гаджеты по проводу, поскольку у него имеется стандартный разъем USB-A. На спинки гаджета располагается индикатор уровня заряда.
Из отзывов: Действительно полезный аксессуар.
Аккумулятор от 1 809 р.
Забавный аксессуар выполнен в дизайне дорожного кейса. У продавца в наличии две версии на 5 000 и 10 000 мАч, а еще можно подобрать цветовое решение, доступны гаджеты черного, зеленого и синего цвета. Если поспешить, то можно дополнительно снизить стоимость устройства с помощью промокода 8EQ112CXGUCG и купона продавца. Из минусов опять же потребуется провод USB-C для зарядки пауэрбэнка.
Из отзывов: отличная совместимость с iPhone 12.
Как видно из описания устройств, в пользу более доступного ценника придется пожертвовать удобством — для заряда перечисленных аккумуляторов придется использовать отдельный провод. Напомним, внешнюю батарею MagSafe от Apple можно заряжать одновременно с айфонов при помощи функции обратной зарядки.
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