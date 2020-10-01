





Судя по всему, Google решила отойти от концепции выпуска флагманских устройств. Pixel 5 на фоне предшественника выглядит устройством среднего класса, у него сканер отпечатка пальца на задней крышке и процессор не флагманского уровня, при этом его стоимость ниже на 100 долларов, чем у Pixel 4.Новинка выполнена в металлическом корпусе и при этом не лишена реверсивной беспроводной зарядки, позволяющей подзаряжать другие устройства, например наушники. Смартфон защищен по стандарту IP68. Что касается экрана, Pixel 5 оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ с частотой 90 Гц.В смартфоне используется двойная камера с разрешением основного датчика 12,2 МП и улучшенной оптикой. Google обещает качественные снимки в ночном режиме и улучшенную запись видео. Второй датчик в системе — широкоугольный на 16 МП.Pixel 5 работает на базе процессора среднего уровня Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти и поддержкой сетей пятого поколения (5G). Ёмкость накопителя составляет 128 ГБ без возможности расширения с помощью карт памяти. Стоит отметить, что в предыдущей модели устанавливался флагманский Snapdragon 855. За автономную работу отвечает аккумулятор на 4000 мАч.Стоимость Pixel 5 составляет 699 долларов. В России, как в случае и с предыдущими моделями, ждать официальных продаж не стоит.