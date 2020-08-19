Учёные из Университета Питтсбурга опубликовали доклад, в котором рассказывается, каким образом смартфоны Apple могут использоваться для определения уровня алкогольного опьянения человека. Примечательно, что эта система не требует вносить изменения в конструкцию устройства, можно обойтись лишь установкой специального софта.
Сенсоры в айфонах уже используются для предупреждения водителя о том, что он превысил лимит скорости. Примерно так же датчики могут следить за изменениями в его походке (которые могут возникнуть после употребления алкоголя), благодаря чему, смартфон может сообщить своему владельцу, что ему не следует садиться за руль.
Исследователи проверили работу «алкотестера» в айфонах не небольшой группе людей в возрасте от 21 года до 43 лет. В эксперименте приняли участие 15 мужчин и 7 женщин. Каждый из них употреблял водку с лаймом до тех пор, пока уровень алкоголя в крови не стал выше 0,8 промилле (разрешённый показатель для водителей в США, Великобритании и некоторых других странах). Затем каждому из испытуемых на спину был прицеплен смартфон, человек сделал десять шагов по прямой линии, развернулся и шёл обратно. В результате эксперимента было успешно выявлено 17 человек из 22, перебравших с алкоголем. Приложение автоматически выявляло пьяных в зависимости от показаний, собранных различными датчиками на смартфоне.
Apple вряд ли будет внедрять в свои смартфоны утилиту для определения пьяных, но такое приложение вполне может быть создано сторонними разработчиками. По крайней мере, эксперимент учёных показал, что это возможно (хотя у классических алкотестеров точность определения уровня опьянения намного выше).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru