Серия Galaxy S: S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite и готовящиеся к выпуску устройства серии S

Серия Galaxy Note: Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite и готовящиеся к выпуску устройства серии Note

Серия Galaxy Foldable: Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold и готовящиеся к выпуску устройства серии Z

Серия Galaxy A: A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G и готовящиеся к выпуску устройства серии A

Планшеты: Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite и готовящиеся к выпуску устройства серии Tab S







На презентации линейки Galaxy Note20 компания Samsung пообещала, что некоторые её модели смартфонов и планшетов получат расширенную поддержку, и для них будет выпущено больше крупных обновлений, чем обычно. Как правило, Samsung гарантирует выпуск двух крупных обновлений для своих устройств, но некоторым будет доступно как минимум по три апдейта.В список входят как самые свежие, так и прошлогодние флагманы, а также аппараты средней ценовой категории. Для устройств низкой ценовой категории обновления, к сожалению, не предусмотрены.Расширенная поддержка гарантируется как уже выпущенным устройствам, так и тем, которые появятся в продаже в будущем. Для большинства моделей отсчёт начнётся с Android 11, то есть они будут обновлены в 2021 году до Android 12 и в 2022 году до Android 13. Те устройства, которые выйдут позже, получат последующие версии Android.Samsung отмечает, что для ряда моделей обновления будут выпускаться до того момента, пока существует техническая возможность. Кроме того, доступность обновлений будет отличаться от региона к региону, то есть в некоторых странах апдейты могут не появиться.