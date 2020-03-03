Если верить последним слухам, компания OnePlus может отклониться от традиционного графика выпуска новых моделей. Модельный ряд смартфонов OnePlus 8 может представлен раньше, чем мы его ожидали. Инсайдер поделился внутренней информацией, в которой упоминается конец марта или начало апреля. Таким образом будет смещена привычная временная шкала запуска новых устройств китайского производителя.Если анонимные источники окажутся верными, то OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут представлены во второй неделе апреля. Такой график нетипичен для компании, поскольку с момента запуска OnePlus 7T Pro прошло приблизительно шесть месяцев.Также стоит отметить, что после запуска OnePlus 7 и 7 Pro прошло всего 11 месяцев. Забегая дальше во времени, вероятно, нужно подчеркнуть, что смартфоны OnePlus 3 и OnePlus 5 анонсировались в июне 2016 и 2017 года, а OnePlus 2 показали в июле 2015 года.Похоже, что производитель решил сократить периоды между запуском новых устройств. Ожидается, что OnePlus 8 и 8 Pro поступят в продажу спустя несколько дней после презентации.Есть вероятность, что вместе с флагманскими устройствами компания представит бюджетную версию, которая получит название OnePlus 8 Lite. Последние утечки намекают на вырез под фронтальную камеру в плоском дисплее, который может получить диагональ 6,4 дюйма. Также сообщается, что эта модель может получить поддержку частоты обновления 90 Гц.Если верить утечкам, OnePlus 8 и 8 Pro получат одинаковый дизайн, а также современный процессор Snapdragon 865 и 120-герцовый экран с загнутыми по бокам краями. Стоит отметить, что с наибольшей вероятностью 8 Pro будет отличаться от обычной восьмерки наибольшей диагональю экрана, увеличенной емкостью аккумулятора, дополнительным сенсором камеры, а также водонепроницаемостью и поддержкой беспроводной зарядки.Последние две функции возглавляют многочисленные списки пожеланий фанатов бренда. Поэтому безусловно, будет приятно увидеть, что компания наконец-то готова адаптироваться к отраслевым стандартам и реагировать на отзывы пользователей. С другой стороны, пока неизвестно, как пользователи отреагируют на неизбежное повышение цен. Большинство прогнозов указывают на то, что OnePlus 8 Lite будет продаваться по цене 450 долларов, а стоимость OnePlus 8 и 8 Pro составит около 550 и 700 долларов соответственно.