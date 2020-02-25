



Китайские инсайдеры раскрыли характеристики нового флагмана, который OnePlus представит в ближайшее время. На эту весну у компании запланирован анонс трёх смартфонов — OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite.



Самая топовая модель, OnePlus 8 Pro, получит процессор Qualcomm Snapdragon 865, AMOLED-экран диагональю 6,65 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтный накопитель. Корпус смартфона защищён от попадания воды и пыли по стандарту IP68.



Использование Snapdragon 865 позволит OnePlus обеспечить этому смартфону поддержку 5G в тех странах, где уже запущены сети связи пятого поколения. В остальных странах, вероятно, этот смартфон не будет продаваться или поступит в продажу его удешевлённая модификация, работающая в сетях LTE.



Фронтальная камера разместится в небольшом экранном вырезе, её разрешение пока неизвестно. Основная камера состоит из четырёх сенсоров: 64-мегапиксельный Sony IMX686, 20-мегапиксельный с ультраширокой оптикой, 12-мегапиксельный телевик с оптическим зумом и датчик для замера глубины изображения. В качестве операционной системы используется Android 10 с оболочкой OxygenOS и перспективой обновления до Android 11 в 2020 году.



OnePlus 8 Pro станет первым смартфоном бренда с поддержкой 5G. Сколько будет стоить этот смартфон и когда состоится его анонс, пока неизвестно.







