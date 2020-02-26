Организация GSMA, проводящая выставку Mobile World Congress (MWC), назвала лучший смартфон этого года. Им стал OnePlus 7T Pro.
Выставка MWC 2020 в этом году не состоялась из-за риска распространения коронавируса COVID-19 из Китая, но это не помешало GSMA вручить награду компании OnePlus.
OnePlus 7T — непревзойдённый с технической точки зрения смартфон. У него самый производительный в своём классе процессор, быстрая зарядка и замечательное ПО. Это универсальное устройство с доступной ценой. Кроме того, компанию OnePlus можно похвалить за успешную стратегию на рынке мобильных устройств.
OnePlus 7T стал первым смартфоном, на который изначально установлен Android 10. Он получил процессор Snapdragon 855 Plus, AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением 2400×1080 и частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, 128- или 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки через порт USB Type-C. Также в наличии модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC. Сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана.
Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная камера состоит из трёх горизонтально расположенных сенсоров (основной 48 Мп, телефото 12 Мп и ультраширокий 16 Мп с охватом угла в 117 градусов). Поддерживается видеосъёмка с разрешением 4K и режим SloMo в HD с частотой 960 кадров в секунду.
OnePlus 7T будет продаваться в России за 50 тысяч рублей. При покупке по предзаказу предусмотрена скидка в размере, что в существующей ситуации невозможно провести выставку.
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Скидка, кстати, неплохая )