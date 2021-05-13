





Компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 900. Он собран по 6-нанометровой технологии и предназначен для недорогих смартфонов с характеристиками, близкими к флагманским.Однокристальная система Dimensity 900 состоит из двух ядер ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, шести ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2 ГГц, видеочипа Mali-G68 MC4, ИИ-процессора третьего поколения и контроллера памяти с поддержкой LPDDR5 и UFS 3.1. В Dimensity 900 также встроен модем 5G New Radio (NR) с рабочим диапазоном до 6 ГГц, агрегацией несущих, полосой пропускания до 120 МГц и поддержкой одновременной работы двух SIM-карт в режиме ожидания. Предусмотрено подключение 2×2 MIMO Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Процессор обработки изображений MediaTek Imagiq 5.0 поддерживает работу с четырьмя камерами с максимальным разрешением итогового снимка 108 Мп и рендеринг с разрешением до 4K в режиме HDR.Первые смартфоны с Dimensity 900 появятся в продаже к середине года. В первую очередь их будут выпускать китайские бренды.