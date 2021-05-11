





Дружба между Apple и Corning длится уже больше десятилетия, и это не удивительно: последняя зарекомендовала себя как лучший производитель защитных стекол для дисплеев. И даже крепкий «керамический щит» (Ceramic Shield) в iPhone 12 — это заслуга в том числе Corning. Поэтому не удивительно, что купертиновский гигант инвестировал в эту компанию еще $45 млн долларов, доведя общую сумму инвестиций с 2017 года практически до половины миллиарда.Однако, разумеется, просто так такие суммы не инвестируют, и тут цель вложений вполне понятна: еще в 2019 году Corning заявила, что разрабатывает гибкое стекло. Годом позже компания сообщила, что первые смартфоны с такими стеклами появятся на рынке в течение полутора лет. И это действительно будет прорывом: большинство производителей гибких смартфонов, такие как Samsung, вынуждены использовать пластиковое покрытие дисплея — а оно достаточно легко царапается.С учетом того, что уже были слухи о том, что Apple планирует выпустить к 2023 году гибкий смартфон, не удивительно, что компания инвестирует в Corning такие суммы. К тому же с технической точки зрения Corning обещает очень интересное решение: ультатонкое гибкое стекло с толщиной всего 0.1 мм, которое позволит создать складной смартфон, толщина которого в сложенном виде не превысит 6-10 мм. И, с учетом инвестиционной поддержки, такое стекло вполне может быть использовано в гибком iPhone.