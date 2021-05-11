





Новое судебное дело, поданное в Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции, обвинило Apple в нарушении закона о конкуренции, которое привело к завышению цен для почти 20 миллионов клиентов App Store в этой стране. В иске утверждается, что 30%-ная комиссия Apple с продаж приложений и принудительное использование потребителями собственной системы обработки платежей приводит к «незаконно завышенным уровням прибыли».В иске содержится призыв к компании выплатить компенсацию пользователям iPhone и iPad в Великобритании за годы предполагаемого завышения цен, с требованием возмещения убытков в размере до 1,5 млрд фунтов стерлингов (более 150 млрд рублей). Коллективный иск был подан доктором Рэйчел Кент, экспертом в области цифровой экономики и преподавателем Королевского колледжа в Лондоне, которая утверждает, что, поскольку App Store — это единственный способ загрузить приложения на iPhone или iPad, этот магазин действует как монополия.Разумеется, компания Apple с иском не согласна: «Мы считаем этот иск безосновательным и приветствуем возможность обсудить с судом нашу непоколебимую приверженность потребителям и множество преимуществ, которые App Store принес экономике Великобритании. Комиссия, взимаемая App Store, в значительной степени соответствует той, которая взимается на всех других цифровых торговых площадок. Фактически, 84% приложений в App Store бесплатны, и разработчики ничего не платят Apple. И подавляющее большинство разработчиков, которые платят Apple комиссию, потому что они продают цифровой товар или услугу, имеет право на комиссию в размере 15%».И это уже далеко не первый иск на эту тему. Так, продолжается судебное разбирательство между Epic Games и Apple, в апреле Европейская комиссия также обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке потоковой передачи музыки в отношении правил App Store для платежей в приложениях, а ФАС оштрафовала Apple на $12 млн по жалобе «Лаборатории Касперского», которая считает, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке приложений для iOS.