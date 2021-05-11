





Microsoft завершила бесплатную расширенную поддержку Windows 7 уже достаточно давно, в январе 2020 года. В итоге на данный момент, если не покупать достаточно дорогую платную поддержку (50 долларов за каждый ПК), эта система оказывается достаточно небезопасной. Однако, по данным «Лаборатории Касперского», это не смущает целых 36% пользователей компьютеров в России.При этом, что интересно, разброс между домашними пользователями и компаниями тут минимален: если среди первых «олдфагов» 37%, то даже в малом и среднем бизнесах до сих пор 34% ПК работают под управлением Windows 7. В «Лаборатории» отмечают, что такие компьютеры вполне могут работать нормально, однако с каждым днем защищать их от уязвимостей становится все сложнее.Также в «Лаборатории» сообщили, что еще более старые версии Windows, а именно XP и Vista, поддержка которых закончилась в 2014 и 2017 годах соответственно, уже практически не используются на ПК в России — их доля составляет менее 1%. И этот результат уже мало удивляет: далеко не все современные браузеры могут работать на таких старых ОС, что вынуждает их пользователей перейти на более новые версии. Что касается Windows 10, то ее доля ожидаемо высока и продолжает расти, и на данный момент составляет 56%.