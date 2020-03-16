





Компания HUAWEI представила в России два смартфона серии P40 lite: HUAWEI P40 lite с квадрокамерой и HUAWEI P40 lite Е с тройной камерой. Оба смартфона оснащены основным объективом 48 МП и ультраширокоугольным объективом 8 МП с углом обзора 120 градусов. Устройства имеют безрамочный экран с вырезом для фронтальной камеры, высокую производительность и мощный аккумулятор для продолжительной работы. На смартфоны P40 lite предустановлены мобильные сервисы HUAWEI (HMS), которые включают в себя фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery.Квадрокамера 48 МП поддерживает технологию мультикадровой композиции, которая позволяет делать снимки с высокой цветопередачей благодаря совмещению нескольких серийных кадров. Ультраширокоугольный объектив 8 МП с углом обзора 120 градусов подходит для съемки пейзажей и архитектуры, а также для групповых фото. Макролинза позволяет фокусироваться на объектах на расстоянии 4 см.Квадрокамера HUAWEI P40 lite поддерживает режим ночной съемки Super Night Mode, позволяющий снимать ночью, не используя штатив. Для съемки видео в HUAWEI P40 lite установлен видеоредактор с искусственным интеллектом, который можно использовать для добавления фоновой музыки и обрезки видео, упрощая процесс создания контента для социальных сетей.Кроме того, четвертое поколение процессоров ISP вместе с программным обеспечением поддерживает уменьшение шумов и коррекцию длительной выдержки.HUAWEI P40 lite обладает условно безрамочным экраном диагональю 6,4 дюйма, разрешением Full HD+, расширенной цветовой гаммой и вырезом для фронтальной камеры. Он занимает 90,6% фронтальной поверхности устройства.Фронтальная камера HUAWEI P40 lite оснащена режимом ночной съемки селфи Super Night Selfie 2.0 для кадров в различных условиях освещения. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, камера оптимизирует объект и фон, помогая делать яркие детализированные селфи.Задняя панель HUAWEI P40 lite дополнена металлическим бликами на защитном слое. Благодаря закругленным краям смартфон удобно лежит в руке. В модели используется боковая кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая позволяет быстро разблокировать смартфон.В HUAWEI P40 lite используется 8-ядерный процессор Kirin 810, созданный на базе 7-нм процесса. В сравнении с 8-нм чипами, плотность транзисторов Kirin 810 на 50% больше, а энергопотребление на 20% меньше.Смартфон оснащен мощным аккумулятором 4200 мА·ч с быстрой зарядкой HUAWEI SuperCharge 40 Вт, благодаря которой он может заряжаться до 70% за 30 минут.На HUAWEI P40 lite предустановлена система EMUI 10. Благодаря новому расположению некоторых элементов системы повышается комфорт при чтении, а темный режим был модернизирован и адаптирован для комфортного пользовательского опыта.HUAWEI P40 lite E обладает тройной камерой с основным объективом 48 МП и широкоугольной диафрагмой f/1.8. Модель оснащена ультраширокоугольным объективом 8 МП с углом обзора 120 градусов, который поддерживает режимы пейзажа, групповых фото и съемку видеороликов, а также имеет дополнительный датчик 2 МП для измерения глубины резкости.В режиме HDR три серийных кадра объединяются в один — это позволяет сделать снимок с большим динамическим диапазоном. HUAWEI P40 lite E также оснащён технологией AI Scene Recognition, которая позволяет камере распознавать около 500 сцен. Кроме того, пользователи могут снимать видеоролики с частотой кадров 480 fps в режиме замедленной съемки — видео замедляется в 16 раз.Фронтальная камера 8 МП с искусственным интеллектом размещена в левом верхнем углу. Портретный режим делает детализированные селфи, подстраиваясь под особенности лица. Фронтальная камера поддерживает функцию Face Unlock 2.0 для разблокировки устройства.Задняя панель устройства покрыта светоотражающим слоем, который создаёт эффект сияния. Боковая рамка бесшовно соединяет переднюю и заднюю панели устройства и создает целостный внешний вид, благодаря чему смартфон удобно держать в руке.HUAWEI P40 lite E оснащен тройным слотом для карт: два слота с поддержкой технологии Dual SIM и один порт для увеличения памяти картой MicroSD до 512 Гб. Кроме того, HUAWEI P40 lite E имеет встроенный сканер отпечатков пальцев на задней панели.HUAWEI P40 lite E обладает экраном с диагональю 6.39 дюйма, разрешением HD+ (1560×720 точек), тонкими рамками и соотношением сторон 19,5:9. В верхнем левом углу расположен вырез для фронтальной камеры шириной 4,5 мм. Экран занимает 90% передней панели.На HUAWEI P40 lite E установлена оболочка EMUI 9.1 на базе системы Kirin 710F. Эта модель обладает файловой системой EROFS и технологию Full Scene Acceleration, которые увеличивают производительность системы, памяти и приложений. Батарея 4000 мА·ч и технология энергосбережения с искусственным интеллектом обеспечивают продолжительную работу аккумулятора.Цена на HUAWEI P40 lite составит 19999 рублей, на HUAWEI P40 lite E — 12999 рублей. Оформить предзаказ на официальном сайте можно будет с 20 марта 2020 года. Смартфоны поступят в продажу 27 марта: их можно будет приобрести в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах. HUAWEI P40 lite представлен в цветах полночный черный и ярко-зеленый, а HUAWEI P40 lite E — полночный черный и ярко-голубой.При оформлении предзаказа на новые смартфоны в подарок к ним предлагаются фитнес-браслеты HUAWEI Band 4 или Band 4 Pro. Также к предзаказу приурочена акция «Лови удачу с HUAWEI», которая позволит пользователям выиграть новые смартфоны, приняв участие в розыгрыше. Акция стартует 16 марта в официальном интернет-магазине бренда.