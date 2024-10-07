Смартфоны Xiaomi лишатся своей главной фишки

Бренд закроет доступ к кастомным прошивкам и расширенным настройкам. Об этом сообщает портал Gizmochina.
По словам источника, компания планирует прикрыть получение root-прав в своих устройствах к выходу HyperOS 2.0. Загрузчик позволял энтузиастам накатывать самописные прошивки, а также управлять заблокированными настройками системы.
Судя по всему, решение принимается с целью повысить безопасность устройств. Данная практика уже используется в Китае, а с релизом HyperOS 2.0 и флагманов Xiaomi 15 может распространиться по всему миру.
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Впрочем, это не единственное ограничение, которое ощутили на себе пользователи Android-смартфонов. Ранее мы рассказывали, чтоGoogle начала блочить игры и программы, скачанние нелегально.