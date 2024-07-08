Собака «подожгла» дом, но HomePod всех спас [Видео]

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Умная колонка распознала рев сигнализации и вовремя предупредила хозяев.Неспокойное утро выдалось у семейства из Колорадо-Спрингс, штата Колорадо. Пока хозяев не было дома, пёс гулял по кухне и, судя по всему, заинтересовался наличием съестного на плите. Еды питомец не обнаружил, но случайно включил одну из электрических конфорок. По случайности над ней стояли несколько бумажных коробок, которые тотчас вспыхнули. Огонь перекинулся на тумбочки и начал расползаться по кухне. Происшествие запечатлели камеры наблюдения.Благо в помещении сработала сигнализация, которую услышал HomePod и отправил пуш-уведомление на iPhone владельца. Семья успела вернуться домой еще до прибытия пожарных и потушить огонь своими силами. Никто из семейства, включая зачинщика пожара, сильно не пострадал. Мужчину после доблестного спасения собственного жилища забрали на обследование на предмет отравления дымом.