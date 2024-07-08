Собака «подожгла» дом, но HomePod всех спас [Видео]

Артем
ык65гык6г.png

Умная колонка распознала рев сигнализации и вовремя предупредила хозяев.

Неспокойное утро выдалось у семейства из Колорадо-Спрингс, штата Колорадо. Пока хозяев не было дома, пёс гулял по кухне и, судя по всему, заинтересовался наличием съестного на плите. Еды питомец не обнаружил, но случайно включил одну из электрических конфорок. По случайности над ней стояли несколько бумажных коробок, которые тотчас вспыхнули. Огонь перекинулся на тумбочки и начал расползаться по кухне. Происшествие запечатлели камеры наблюдения.



Благо в помещении сработала сигнализация, которую услышал HomePod и отправил пуш-уведомление на iPhone владельца. Семья успела вернуться домой еще до прибытия пожарных и потушить огонь своими силами. Никто из семейства, включая зачинщика пожара, сильно не пострадал. Мужчину после доблестного спасения собственного жилища забрали на обследование на предмет отравления дымом.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Супердешевые Apple Watch уже готовятся к релизу. Угадайте, что в них изменится
Apple объяснила, зачем испортила «Фото» на iOS 18
Главное нововведение iOS 18 откладывается на полгода

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии