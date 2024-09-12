Sony наконец-то разрешила менять темы оформления на PlayStation 5

Фархад
PS5

Компания Sony, выпилившая из библиотек геймеров шедевральный шутер Concord, выпустила обновление ПО для PlayStation 5. Спустя 4 года после выхода консолей на них разрешили менять темы оформления.

Главное нововведение новой прошивки — Welcome hub. Это новое персонализированное пространство на главном экране PS5. Пользователи могут выстраивать виджеты и менять фоны на главном экране системы.

PS5

Ещё одна новая фича — Team share. Она позволяет делиться ссылками на голосовой чат в приложениях для обмена сообщениями и социальных сетях.

Среди прочих изменений — персонализированные профили 3D-аудио для наушников, настройки Remote Play для каждого отдельного пользователя, адаптивная зарядка для геймпадов (только в PS5 Slim и PS5 Pro).

Эти и другие новые функции будут «развёртываться постепенно». Пока они доступны в США.

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Источник:
PlayStation
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Комментарии

tellurian
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tellurian
Жаль вы мало пишите про космос.
Вчера было важное событие.

В ходе коммерческой миссии Polaris Dawn на корабле SpaceX Crew Dragon члены экипажа в лице командира Джареда Айзекмана (Jared Isaacman) и специалиста миссии Сары Гиллис (Sarah Gillis) успешно произвели выход в открытый космос.
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tellurian
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tellurian tellurian
когда корабль пролетал на высоте 740 км над Индийским океаном, а ещё две минуты спустя Айзекман вышел в открытый космос, где он пребывал около десяти минут. Это был первый в истории выход в открытый космос космического туриста — прежде выходили только профессиональные космонавты.
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tellurian
+1800
tellurian tellurian
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tellurian
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Вчера вечером состоялся запуск космического корабля «Союз МС-26», который доставил на Международную космическую станцию экипаж из трёх человек. Таким образом, в настоящее время на околоземной орбите одновременно находятся 19 человек, что является новым рекордным показателем.
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