Sony наконец-то разрешила менять темы оформления на PlayStation 5

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Компания Sony, выпилившая из библиотек геймеров шедевральный шутер Concord, выпустила обновление ПО для PlayStation 5. Спустя 4 года после выхода консолей на них разрешили менять темы оформления.Главное нововведение новой прошивки — Welcome hub. Это новое персонализированное пространство на главном экране PS5. Пользователи могут выстраивать виджеты и менять фоны на главном экране системы.Ещё одна новая фича — Team share. Она позволяет делиться ссылками на голосовой чат в приложениях для обмена сообщениями и социальных сетях.Среди прочих изменений — персонализированные профили 3D-аудио для наушников, настройки Remote Play для каждого отдельного пользователя, адаптивная зарядка для геймпадов (только в PS5 Slim и PS5 Pro).Эти и другие новые функции будут «развёртываться постепенно». Пока они доступны в США.