PlayStation 5 выйдет в конце этого года. По словам Sony, нас ждут впечатляющие возможности, которые обещают произвести настоящую революцию. Сегодня компания опубликовала масштабный рекламный ролик, проливающий свет на ключевые особенности PS5.
В новом видео Sony решила показать возможности новой консоли глазами юной девушки. Все начинается с того, что она пытается перейти замерзшее озеро, как вдруг лед трещит под ее ногами. Едва она успевает осознать всю опасность ситуации, как из-подо льда вырывается громадный кракен, демонстрируя зрителям, что такое тактильная отдача беспроводного контроллера DualSense для консоли PS5.
Героиня реагирует на каждый звук со всех направлений: спереди, с боков, сверху и сзади нее, что показывает все преимущества технологии Tempest 3D AudioTech. И в конце — когда центральный персонаж берет ее лук, вы сами ощутите, как натягивается тетива, благодаря возможностям адаптивных триггеров беспроводного контроллера DualSense. Sony также напомнила, что в ближайшие недели нас ждет еще больше новостей. Ждём информацию о стоимости и датах старта продаж.
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В новом видео Sony решила показать возможности новой консоли глазами юной девушки. Все начинается с того, что она пытается перейти замерзшее озеро, как вдруг лед трещит под ее ногами. Едва она успевает осознать всю опасность ситуации, как из-подо льда вырывается громадный кракен, демонстрируя зрителям, что такое тактильная отдача беспроводного контроллера DualSense для консоли PS5.
Героиня реагирует на каждый звук со всех направлений: спереди, с боков, сверху и сзади нее, что показывает все преимущества технологии Tempest 3D AudioTech. И в конце — когда центральный персонаж берет ее лук, вы сами ощутите, как натягивается тетива, благодаря возможностям адаптивных триггеров беспроводного контроллера DualSense. Sony также напомнила, что в ближайшие недели нас ждет еще больше новостей. Ждём информацию о стоимости и датах старта продаж.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru