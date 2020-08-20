





PlayStation 5 выйдет в конце этого года. По словам Sony, нас ждут впечатляющие возможности, которые обещают произвести настоящую революцию. Сегодня компания опубликовала масштабный рекламный ролик, проливающий свет на ключевые особенности PS5.В новом видео Sony решила показать возможности новой консоли глазами юной девушки. Все начинается с того, что она пытается перейти замерзшее озеро, как вдруг лед трещит под ее ногами. Едва она успевает осознать всю опасность ситуации, как из-подо льда вырывается громадный кракен, демонстрируя зрителям, что такое тактильная отдача беспроводного контроллера DualSense для консоли PS5.Героиня реагирует на каждый звук со всех направлений: спереди, с боков, сверху и сзади нее, что показывает все преимущества технологии Tempest 3D AudioTech. И в конце — когда центральный персонаж берет ее лук, вы сами ощутите, как натягивается тетива, благодаря возможностям адаптивных триггеров беспроводного контроллера DualSense. Sony также напомнила, что в ближайшие недели нас ждет еще больше новостей. Ждём информацию о стоимости и датах старта продаж.