





Сегодня в 23:00 по МСК Sony проводит очередную трансляцию из серии State of Play. Мероприятие будет посвящено анонсированным играм, а также проектам для PS4 и PS VR. Компания в своём твиттере уже предупредила, что новостей о PlayStation 5 ждать не стоит.После прохождения игры откроется специальный режим, изменяющий визуальный стиль и игровой процесс. Разработчики рассказали о различных «косметических» модификациях, которые будут доступны без микротранзакций и влияния на геймплей.Релиз намечен на январь.Текстуры были переделаны с учетом высокого разрешения.Во время демонстрации игрового процесса разработчики показали исследование мира, боевую систему и пример головоломок.Разработчики представили трейлер с демонстрацией игрового процесса. Игра выйдет 15 сентября в этом году.Представлен геймплейный трейлер. Игра выйдет осенью 2020 года.Релиз намечен на PlayStation 4 в 2021 году.Демонстрация игрового процесса.Игра выйдет на PS VR 25 августа.DLC выходит 27 августа.Релиз в январе 2021 года.Выход 31 октября.Игра выйдет на PS5 в 2021 году.Многопользовательская коллекционная игра выйдет на PS5 в 2021 году. Отправляйтесь на поиски приключений вместе со своим отрядом, сражайтесь с противниками, настраивайте своего персонажа и иследуйте мир вместе с друзьями.Демонстрация игрового процесса.