Сегодня в 23:00 по МСК Sony проводит очередную трансляцию из серии State of Play. Мероприятие будет посвящено анонсированным играм, а также проектам для PS4 и PS VR. Компания в своём твиттере уже предупредила, что новостей о PlayStation 5 ждать не стоит.
Трансляция
Crash Bandicoot 4
После прохождения игры откроется специальный режим, изменяющий визуальный стиль и игровой процесс. Разработчики рассказали о различных «косметических» модификациях, которые будут доступны без микротранзакций и влияния на геймплей.
Hitman 3 с поддержкой PS VR
Релиз намечен на январь.
Braid Anniversary Edition
Текстуры были переделаны с учетом высокого разрешения.
The Pathless на PS5
Во время демонстрации игрового процесса разработчики показали исследование мира, боевую систему и пример головоломок.
Spelunky 2
Разработчики представили трейлер с демонстрацией игрового процесса. Игра выйдет 15 сентября в этом году.
Genshin Impact
Представлен геймплейный трейлер. Игра выйдет осенью 2020 года.
Aeon Must Die
Релиз намечен на PlayStation 4 в 2021 году.
Bugsnax
Демонстрация игрового процесса.
Vader Immortal
Игра выйдет на PS VR 25 августа.
Дополнение AWE для Control
DLC выходит 27 августа.
The Pedestrian
Релиз в январе 2021 года.
Auto Chess
Выход 31 октября.
Hood: Outlaws & Legends
Игра выйдет на PS5 в 2021 году.
TemTem
Многопользовательская коллекционная игра выйдет на PS5 в 2021 году. Отправляйтесь на поиски приключений вместе со своим отрядом, сражайтесь с противниками, настраивайте своего персонажа и иследуйте мир вместе с друзьями.
Goodfall
Демонстрация игрового процесса.
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