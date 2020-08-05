Final Fantasy VII Remake
Акция «Летняя распродажа» продолжается и Sony решила расширить линейку игры в PlayStation Store со скидками. Нашли несколько интересных предложений.

Final Fantasy VII Remake — 2 639 рублей вместо 3 999



DOOM Eternal — 1 999 рублей вместо 3 999



Mortal Kombat 11 — 1 499 рублей вместо 3 199



Life is Strange 2: Полное издание — 1 054 рубля вместо 2 849



Dead by Daylight: Special Edition — 999 рублей вместо 1 999



Со всеми остальными предложениями вы сможете ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 20 августа, но на некоторые игры скидки закончатся раньше.


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