Акция «Летняя распродажа» продолжается и Sony решила расширить линейку игры в PlayStation Store со скидками. Нашли несколько интересных предложений.
Final Fantasy VII Remake — 2 639 рублей вместо 3 999
DOOM Eternal — 1 999 рублей вместо 3 999
Mortal Kombat 11 — 1 499 рублей вместо 3 199
Life is Strange 2: Полное издание — 1 054 рубля вместо 2 849
Dead by Daylight: Special Edition — 999 рублей вместо 1 999
Со всеми остальными предложениями вы сможете ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 20 августа, но на некоторые игры скидки закончатся раньше.
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