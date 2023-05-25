Sony представила новую портативную консоль и TWS-наушники

Устройство получило кодовое название Project Q и работает через Remoat Play с PlayStation 5. Беспроводные наушники можно использовать и с другими гаджетами.
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан представил новинки в рамках PlayStation Showcase 2023. Слухи подтвердились — Project Q не является полноценной консолью и работает в связке с PlayStation 5. Игры запущенные на основной консоли удаленно транслируются на 8-дюймовый дисплей в разрешении 1080p и 60 fps по Wi-Fi.
Геймерские беспроводные наушники поддерживают звук без потери качества с минимальной задержкой. Зарядный кейс выполнен в черно-белом цвете и имеет выдвижную конструкцию. Они совместимы с PlayStation 5, Пк и смартфонами.
Для тех кто пропустил трансляцию, предлагаем посмотреть наиболее интересные игровые проекты, представленные на PlayStation Showcase 2023.