Представлена бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 7600. Стоит нереально дёшево

Компания AMD представила новую видеокарту начального уровня AMD Radeon RX 7600, построенную на архитектуре RDNA 3.Производитель заявляет, что новый графический процессор обеспечит комфортный игровой процесс в большинстве проектов с разрешением 1080p и скоростью не менее 60 кадров в секунду.Видеокарта AMD Radeon RX 7600 получила 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с и 128-битной шиной памяти. Объём кэш-памяти составляет 32 МБ. Графический процессор работает на частоте от 2250 до 2625 МГц, а уровень TDP не превышает 165 Вт. Кроме того, в новой карте реализована поддержка кодека AV1 на аппаратном уровне. AMD утверждает, что RX Radeon 7600 мощнее на 29% предыдущей модели RTX 6600.Среди прочих интересных особенностей — возможность игры в 260 совместимых тайтлов с более высоким разрешением 1440p с помощью AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR). Возможно, в таких сценариях частота кадров будет падать ниже отметки в 60 fps.AMD Radeon RX 7600 уже поступила в продажу в некоторых странах по цене $269.