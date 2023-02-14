Sony разрабатывает «геймерские AirPods Pro» для PlayStation 5

Портал Insider Gaming сообщает, что японский производитель электроники Sony готовится к выпуску TWS-наушников для консолей PlayStation 5.Уже известно, что наушники разрабатываются под кодовым названием Project Nomad. Они получат футляр для зарядки и предложат около 5 часов автономной работы, как Apple AirPods. Примечательно, что для обновления прошивки девайса его придётся подключать к PS5.Помимо TWS-наушников, компания также готовит новую беспроводную гарнитуру для PlayStation 5 под названием Voyager, которая получит такой же набор функций, что и InZone H7.Ожидается, что TWS-наушники Sony для PS5 выйдут в конце 2023 года.