Sony разрабатывает «геймерские AirPods Pro» для PlayStation 5

Фархад

Sony PS5 TWS

Портал Insider Gaming сообщает, что японский производитель электроники Sony готовится к выпуску TWS-наушников для консолей PlayStation 5.

Уже известно, что наушники разрабатываются под кодовым названием Project Nomad. Они получат футляр для зарядки и предложат около 5 часов автономной работы, как Apple AirPods. Примечательно, что для обновления прошивки девайса его придётся подключать к PS5.

Помимо TWS-наушников, компания также готовит новую беспроводную гарнитуру для PlayStation 5 под названием Voyager, которая получит такой же набор функций, что и InZone H7.

Ожидается, что TWS-наушники Sony для PS5 выйдут в конце 2023 года.

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Источник:
Insider Gaming
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