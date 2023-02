PlayStation 5 скоро получит поддержку Discord, запуск сохранений с PS4 и перенос игр по Wi-Fi, но лишится каталога бесплатных игр

Японский производитель электроники Sony выпустил бета-версию следующего масштабного обновления ПО для консолей PlayStation 5.Тестировщикам уже доступны все нововведения, включая полноценную работу Discord, поддержку переменной частоты обновления (VRR) для мониторов с разрешением 1440p, а также улучшения пользовательского интерфейса.Стоит отметить, что при каждом запуске чата Discord на консоли, нужно использовать смартфон для присоединения к беседе. Возможно, скоро Sony пойдёт по пути Xbox и разрешит присоединяться к чатам Discord с PS5.Среди прочих полезных функций — новые инструменты для доступа к сохраненным данным с PS4 на PS5, а также возможность перемещать игры с одной консоли на другую через Wi-Fi или Ethernet. Владельцы PS5 смогут использовать сейвгеймы от PS4-версий игр через специальное меню.Из плохих новостей — с 9 мая 2023 года Sony удалит каталог PlayStation Plus Collection, который изначально предоставлял владельцам PS5 доступ к 20 топовым играм (God of War, The Last of Us Remastered, Persona 5, Detroit: Become Human и другим) при наличии подписки PS Plus. Если вы уже успели добавить эти игры в коллекцию, то они у вас останутся и продолжат работать, пока действует подписка.