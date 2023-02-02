PlayStation 5 скоро получит поддержку Discord, запуск сохранений с PS4 и перенос игр по Wi-Fi, но лишится каталога бесплатных игр

Фархад

PS5

Японский производитель электроники Sony выпустил бета-версию следующего масштабного обновления ПО для консолей PlayStation 5.

PlayStation 5

Тестировщикам уже доступны все нововведения, включая полноценную работу Discord, поддержку переменной частоты обновления (VRR) для мониторов с разрешением 1440p, а также улучшения пользовательского интерфейса.

PlayStation 5

Стоит отметить, что при каждом запуске чата Discord на консоли, нужно использовать смартфон для присоединения к беседе. Возможно, скоро Sony пойдёт по пути Xbox и разрешит присоединяться к чатам Discord с PS5.

PlayStation 5

Среди прочих полезных функций — новые инструменты для доступа к сохраненным данным с PS4 на PS5, а также возможность перемещать игры с одной консоли на другую через Wi-Fi или Ethernet. Владельцы PS5 смогут использовать сейвгеймы от PS4-версий игр через специальное меню.

PlayStation 5

Из плохих новостей — с 9 мая 2023 года Sony удалит каталог PlayStation Plus Collection, который изначально предоставлял владельцам PS5 доступ к 20 топовым играм (God of War, The Last of Us Remastered, Persona 5, Detroit: Become Human и другим) при наличии подписки PS Plus. Если вы уже успели добавить эти игры в коллекцию, то они у вас останутся и продолжат работать, пока действует подписка.

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Источник:
PlayStation
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Комментарии

+4536
Carter_Mayers
Вот Сони жмоты, хоть игры эти давно и прошёл, но для новых игроков будет не очень правильно всё это. Ясное дело, что за скромные 5-6 тысяч в год с PS Plus Deluxe или Extra игр хоть одним местом ешь, но всё равно не стрёмно получается. Так может и по подписке скоро, будут раздавать игры только тем у кого продвинутые их версии.
2 часа назад в 18:06
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