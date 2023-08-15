Создан браслет, с которым Apple Watch работают в три раза дольше

Александр


Стартап Mark_B_CASE представил браслет со встроенным аккумулятором для смарт-часов Apple. Этот аксессуар в несколько раз продлевает время автономной работы Apple Watch.

В браслет встроена перезаряжаемая батарея ёмкостью 450 мАч, что в примерно в два раза больше, чем в самих часах. Часы вставляются в корпус браслета, заряжаются от беспроводной зарядки и крепятся к запястью с помощью ремешка. Их нижняя часть не перекрыта, поэтому датчики по-прежнему могут измерять пульс и всё остальное.

Обладателям такого аксессуара придётся заряжать свои часы намного реже — раз в два-три дня. Несомненно, есть и минус — несмотря на лаконичный дизайн, этот браслет довольно массивный и выглядит не так стильно, как Apple Watch без него.

Mark_B_CASE будет выпускать браслеты в разных цветах. К ним подходят любые ремешки для Apple Watch. Когда этот продукт появится в продаже и сколько будет стоить, пока неизвестно.
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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

Mers
+4568
Mers
Лол, я о такой приблуде думал еще год назад. Че они не сделают? И вот, держите.😄
Сегодня в 15:25
#
Mers
+4568
Mers Mers
Они уже тогда с ним ходили😂
Сегодня в 15:29
#
+4281
Gabriel
Покупаешь ты такой смартчасы с идеальной геометрией и почти таким же дизайном, подбираешь браслеты, потом покупаешь вот такое чтоб подольше работало и вроде бы нормалек)
Сегодня в 16:19
#
Misha Gynin
–49
Misha Gynin
Часы Apple да, работают не долго, но очень быстро заряжаются, буквально за полтора часа, ничего сложного с утра пока умываетесь и кушаете поставить их заряжаться.
Сегодня в 16:29
#
tellurian
+4940
tellurian
Внешне так себе. Лучше уж купить повербанк с поддержкой часов. Такие есть на Али и не только.
2 часа назад в 16:59
#