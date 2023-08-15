Создан браслет, с которым Apple Watch работают в три раза дольше

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Стартап Mark_B_CASE представил браслет со встроенным аккумулятором для смарт-часов Apple. Этот аксессуар в несколько раз продлевает время автономной работы Apple Watch.В браслет встроена перезаряжаемая батарея ёмкостью 450 мАч, что в примерно в два раза больше, чем в самих часах. Часы вставляются в корпус браслета, заряжаются от беспроводной зарядки и крепятся к запястью с помощью ремешка. Их нижняя часть не перекрыта, поэтому датчики по-прежнему могут измерять пульс и всё остальное.Обладателям такого аксессуара придётся заряжать свои часы намного реже — раз в два-три дня. Несомненно, есть и минус — несмотря на лаконичный дизайн, этот браслет довольно массивный и выглядит не так стильно, как Apple Watch без него.Mark_B_CASE будет выпускать браслеты в разных цветах. К ним подходят любые ремешки для Apple Watch. Когда этот продукт появится в продаже и сколько будет стоить, пока неизвестно.