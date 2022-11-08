Создан будильник, который не поднимет утром весь дом

Устройство крепится на тело и будит при помощи вибрации.Проект был запущен на KickStarter калифорнийским стартапом SmarterWakeUp. Устройство получило название SilentWakeUp и создано для тех, кто не хочет тревожить окружающих звоном своего будильника или смартфона.Гаджет получил размеры 5 см в длину, 3 см в ширину и толщиной 1 см. SmarterWakeUp временно приклеивается к коже пользователя с помощью сменной гипоаллергенной силиконовой основы, которую нужно менять раз в семь применений. Будильник крепится на любую часть тела, но более рекомендованные — грудь или предплечье.Используя фирменное приложение для iOS или Android, достаточно соединить устройство со смартфоном по Bluetooth и задать нужное время для пробуждения. За десять минут до «звонка» SilentWakeUp начинает плавно вибрировать. Если владелец не просыпается, интенсивность начинает увеличиваться. На выбор дается 3 разных режима мощности, выбор которых зависит от того, на сколько вы крепко спите.Таким образом гаджет обеспечивает плавное пробуждение, вместо резкого звонка будильника. Кроме того это не нарушает сон окружающих, если вы спите не один.Предзаказавшие SilentWakeUp за 85 долларов или ~5 200 рублей получат 30 дополнительных нательных наклеек в подарок.